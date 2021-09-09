Канберра, 9 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Австралия преодолела еще одну важную психологическую отметку — 40 процентов жителей страны старше 16 лет теперь считаются полностью вакцинированными от COVID-19. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 9 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«В основном это было достигнуто за последние пару месяцев», — подчеркнул Моррисон.

90% австралийцев старше 70 получили первый компонент вакцины. Двоим из трех человек в Австралии поставили хотя бы одну прививку от COVID-19.

«И я также хочу поприветствовать план по снятию ограничений в Новом Южном Уэльсе … Это очень осторожный и безопасный план, который согласуется со всем, что изложено в нашем общенациональном плане, и я благодарю правительство Нового Южного Уэльса за его работу», — заявил премьер-министр страны.