Канберра, 9 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн неоднократно заявлял, что его штат будет оставаться изолированным от остальной части Австралии до тех пор, пока уровень вакцинации от COVID-19 не повысится, что неизбежно приведет к тому, что члены тысяч семей не смогут встретить Рождество вместе. Выступая на пресс-конференции 9 сентября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что он надеется, что подход Макгоуэна смягчится.

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Напомним, что контроль за внутренними границами в Австралии осуществляется правительствами штатов, а не федеральным кабинетом министров. Поэтому федеральное правительство в Канберре не может приказать местным властям открыть внутренние границы.

«Думаю, что они завершат вакцинацию намного раньше. Но он (Макгоуэн) предполагает, что жители Западной Австралии не будут вакцинированы до января», — заявил Моррисон.

В то же время Моррисон подчеркнул, что не считает, что жители Западной Австралии будут сидеть «сложа руки», тем самым упуская возможность воссоединиться с семьями на Рождество, а пойдут и сделают прививку от COVID-19.