Канберра, 9 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Правительство Австралии начнет выдавать сертификаты вакцинации от COVID-19 в следующем месяце в рамках подготовки к открытию границ и возобновлению международных авиарейсов. Об этом 9 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Вакцинированные австралийцы, направляющиеся за границу, получат QR-код в специальном приложении, которое уже используется в других странах. Отмечается, что в целях упрощения прибытия в Австралию в обычных паспортах граждан также будет поставлена отметка о прохождении вакцинации.

Ранее газета The Sydney Morning Herald писала, что федеральный запрет на выезд австралийцев из страны будет снят уже в ноябре, а план открытия международных границ может быть объявлен в течение ближайших дней.

Напомним, что Австралия откроет свои границы после того, как 80% населения страны пройдут иммунизацию от COVID-19.