Мельбурн, Австралия, 9 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Представляя обновленную статистику по коронавирусу в ходе пресс-конференции 9 сентября, премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что ничуть «не шокирован» резким ростом числа случаев заражения SARS-CoV-2 в штате после того, как за сутки их число увеличилось на 324. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что 324 новых случая заражения коронавирусом является рекордным числом для Виктории в течение текущей вспышки коронавируса. Однако Эндрюс предупредил жителей штата, что пиковые значения еще не достигнуты.

«Я нисколько этим не шокирован … Мы еще увидим рост случаев заболевания, потому что этот вирус очень и очень контагиозен», — отметил премьер-министр штата.

Отмечается, что сейчас министерство здравоохранения Виктории пытается установить цепочки заражения 217 случаев инфицирования.