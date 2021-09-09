Сидней, Австралия, 9 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, правительство самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса издало распоряжение, в соответствии с которым локдаун в отдельных районах штата может быть отменен, если будут выполнены определенные критерии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель премьер-министра штата Джон Бариларо, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Бариларо отметил, что районы штата с низким уровнем риска заражения коронавирусом, в которых не было зарегистрировано ни одного случая SARS-CoV-2 в течение как минимум 14 дней, выйдут из режима локдауна в 12:01 11 сентября.

Было отмечено, что это решение было принято после того, как отдельные административные районы Нового Южного Уэльса, которые следовали рекомендациям органов общественного здравоохранения, вышли на высокие показатели по вакцинации среди местного населения.

«В то время как, к сожалению, многие районы Нового Южного Уэльса останутся под действием распоряжения о локдауне из-за количества случаев COVID-19, в других частях штата распоряжения о домашней самоизоляции будут отменены, что предоставит больше свобод для проживающих там граждан», — заявил Бариларо.