Сидней, Австралия, 9 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 9 сентября правительство Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) представило план выхода Большого Сиднея из локдауна для тех граждан, которые полностью вакцинированы от COVID-19. О нововведениях в ходе пресс-конференции рассказала премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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В соответствии с опубликованной 9 сентября дорожной картой, постановление о домашней самоизоляции для лиц, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19, будет отменено с 13 сентября после того, как Новый Южный Уэльс преодолеет отметку в 70% вакцинированных. Таким образом, привитые жители Сиднея смогут выходить на улицу без всяких ограничений.

Отмечается, что новость поступила на фоне того, как за прошедшие сутки в штате зарегистрировали 1 405 новых случаев коронавируса и пять смертей от COVID-19.

Среди новых свобод, которые обретут привитые жители Сиднея, числится возможность собираться в частных домовладениях компаниями до пяти человек (не включаются дети младше 12 лет). На свежем воздухе можно собираться компанией до 20 человек.