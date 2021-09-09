Москва, 9 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика в российском модуле «Звезда», сообщает 9 сентября «РИА Новости».

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Так, во время переговоров с Центром управления полетами космонавт Олег Новицкий сообщил, что в модуле сработала сигнализация. Приборы показали наличие вредных веществ.

В свою очередь астронавт Тома Песке рассказал, что запах гари почувствовали также в американском сегменте МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа.

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