Варшава, 9 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. 8 сентября правительство Польши приняло проект налоговых реформ в рамках «Польского порядка». Об этом, как передает Polskie Radio, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции после заседания Совета министров Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Сегодня в Польше налоги платятся, если лицо зарабатывает не менее 3 тысяч злотых в год, за исключением малоимущих, которые платят налоги, получая от 8 тысяч злотых в год. Принципиальное изменение, которое предполагает реформа, — заработок должен превышать 30 тысяч злотых в год, с которого будут платить в Польше налоги. То есть, предлагается снизить налоговую нагрузку для граждан и предприятий мелкого бизнеса», — сообщил политик.

Моравецкий добавил, что поправки, предложения которых были приняты, «будут выгодны для 18 миллионов жителей Польши, а для 90% остальных — изменения будут нейтральными, не принесут особых изменений».

Теперь принятый правительством проект налоговой реформы должен утвердить президент Польши Анджей Дуда.