Москва, 9 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей главу МЧС РФ Евгения Зиничева проводят в последний путь в пятницу, 10 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание

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Как сообщил источник ТАСС, церемония прощания состоится в Москве.

«Прощание пройдёт в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября», — сказал собеседник.

Он добавил, что министр в тот же день будет похоронен в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти известного кинорежиссёра Александра Мельника, который оступился и упал с края выступа. В результате оба погибли.