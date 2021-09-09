Москва, 9 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Злоумышленники продолжают придумывать новые способы нажиться на российских гражданах. В этот раз они используют для этого сайт «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Minsvyaz.ru Электронные госуслуги

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Схема проста: мошенники от имени портала государственных услуг уведомляют граждан РФ о том, что вследствие технической ошибки они якобы откреплены от поликлиники. Затем им предлагают пройти повторную регистрацию на сайте-двойнике сервиса, заполнив анкету, выбрав нужную поликлинику и уплатив пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей. При этом персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг уходят аферистам.

Кузнецов подчеркнул, что если в поддельной анкете жертва укажет свой логин и пароль, то злоумышленники получат доступ к профилю, где хранятся многие персональные данные.

«А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм», — предупреждает эксперт, слова которого приводит агентство Прайм.

Он рекомендовал при заходе на сайт госуслуг всегда проверять его адрес в браузере, а если подобное письмо пришло на почту, то просто позвонить в свою поликлинику и уточнить достоверность изложенной информации. Специалист также напомнил, что к государственной поликлинике прикрепляют бесплатно и платить какие-либо пошлины за это не надо.

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Если злоумышленникам всё же удалось обмануть пользователя «Госуслуг», то последнему нужно срочно изменить пароль от личного кабинета и сообщить о случившемся техподдержке портала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ обеспокоены случаями, когда с помощью портала «Госуслуги» мошенники оформляют на граждан кредиты. Как заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), сначала надо разработать и гарантировать безопасность хранения и использования персональных данных, а потом уже широко внедрять цифровой формат отношений между государством и гражданином. Иначе, подчёркивает парламентарий, многие граждане останутся «не только без денег, хранившихся в банках, но и без квартир и без штанов».