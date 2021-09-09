Кишинёв, 9 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 8 сентября выявили 790 случаев заражения коронавирусом в ходе 5820 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 272 325 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 260 508 человек, в том числе 531 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1171 пациента с COVID-19, из которых 95 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6466 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 850 заражений коронавирусом в результате проведения 6803 тестов. Выздоровевшими врачи признали 478 человек, скончались десять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, ранее в Молдавии сообщили, что в республике зарегистрировали шесть случаев смерти пациентов, привитых от COVID-19.