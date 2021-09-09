Москва, 9 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. День 8 сентября для рубля выдался спокойным, несмотря на укрепление доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Klemenchukov Деньги

Российскую валюту поддерживал нефтяной рынок, а также ожидания решения заседания ЦБ РФ по ставке. Участники рынка ждут повышения ставки на 0,25%. Против рубля выступали покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,17%, до 73,14 руб., евро/рубль — на 0,28%, до 86,49 руб., фунт/рубль — на 0,27%, до 100,75 руб.

Цены на нефть повышались на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида», а также сокращения запасов нефти от американского института нефти.

Сегодня, 9 сентября, на торгах в Азии по основным валютам наблюдается смешанная динамика. Баррель нефти Brent стоит $72,71.

Утренняя сессия открылась небольшим ростом по рублевым парам. Сегодня пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 73,00−73,50, пока не пройдет заседание ЕЦБ.

Учитывая, что фьючерсы на американские индексы снижаются, то давление на нацвалюту будет нарастать к американской сессии.

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