Бишкек, 9 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Коллективные силы быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 9 сентября контртеррористическую операцию в рамках учений «Рубеж-2021». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Киргизии.

Mil.ru Учения ОДКБ

Учебная спецоперация пройдёт на полигоне «Эдельвейс», расположенном на побережье Иссык-Куля.

«В ходе учений участники проведут совместную контртеррористическую операцию и практически отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства — члена ОДКБ», — сообщили в оборонном ведомстве Киргизии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в учениях «Рубеж-2021» принимают участие коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ. В них задействованы, в частности, подразделения из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана общей численностью более 1000 человек.