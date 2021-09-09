Женева, Швейцария, 9 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Примерно 5,5 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции уже применили медицинские службы по всему миру, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 8 сентября на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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Вместе с тем он подчеркнул, что 80% уколов сделано в странах с высоким и средним уровнем доходов. Гебрейесус отметил, что бедные государства не успевают достичь к концу сентября показателя в 10% вакцинированных граждан, что предусмотрено планами ВОЗ.

При этом, по словам главы организации, страны с высоким и средним уровнем доходов уже достигли цели в 40% привитых жителей. Он напомнил, что указанные государства ранее пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин для остальных стран, однако пока было предоставлено менее 15% из запланированного количества.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что в России 45 млн человек сделали хотя бы одну прививку от COVID-19.