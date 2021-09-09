Благовещенск, 9 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора золотодобывающей компании Амурской области. Судить его будут за попытку дать 1 млн рублей взятки сотруднику ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Директором компании — золотодобытчика являлся житель Москвы в возрасте 41 год. Обвинительное заключение в отношении него сформировано по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие).

Инцидент произошёл 1 августа. Деньги директор золотодобывающей компании передал сотруднику УФСБ России по Амурской области, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Миллион предназначался для того, чтобы в отношении золотодобытчика не проводились проверки, направленные на контроль за незаконным оборотом драгоценных металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Приамурье суд вынес приговор бизнесмену, который попался на взятке сотруднику регионального Управления ФСБ. Предприниматель посёлка Магдагачи дал взятку в сумме один миллион рублей за прекращение проверки в отношении предприятия, которое возглавляла жена взяткодателя. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей.