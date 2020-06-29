Амурская область, , 11:59 — REGNUM В Приамурье суд вынес приговор бизнесмену, который попася на взятке сотруднику регионального Управления ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Предприниматель посёлка Магдагачи дал взятку в сумме один миллион рублей сотруднику ФСБ, который должен был прекратить проверку в отношении предприятия, которое возглавляла жена взяткодателя. Более того сотрудник ФСБ должен был в дальнейшем не проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении организации, возглавляемой самим обвиняемым. Предприниматель был задержан в момент дачи взятки.

Суд признал бизнесмена виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сотрудник ДПС ГИБДД и инспектор Росгвардии по решению суда заключены под стражу. В отношении них заведено и расследуется уголовное дело по статье разбой.