Вашингтон, 9 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Судебный иск против властей американского штата Техас из-за действия на территории региона закона о запрете абортов подаст администрация США. Об этом 8 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

По информации журналистов, заявление может быть подано минюстом страны уже 9 сентября, однако окончательного решения о дате нет. Закон об запрете искусственного прерывания беременности, который недавно вступил в силу Техасе, считается одним из самых строгих в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Верховный суд Соединенных Штатов «официально отклонил» иск об отмене в Техасе закона об абортах после шести недель беременности. Коллективное заявление подали ряд компаний, предоставляющих услуги по прерыванию беременности.