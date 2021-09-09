Тегеран, , 08:53 — REGNUM 8 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан призвал иракских официальных лиц выдавать больше разрешений на въезд иранским паломникам, желающим посетить святыню третьего шиитского имама Хосейна. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре он призвал своего иракского коллегу Фуада Мохаммеда Хусейна увеличить количество разрешений для иранских паломников к святыне имама Хусейна во время траурных церемоний, посвященных 40-летию со дня его мученической смерти.

Глава МИД Ирана также обменялся с ним мнениями о текущем состоянии отношений двух стран, а также об итогах недавней Багдадской конференции. Тем временем он подчеркнул, что Иран ожидает, что Ирак предоставит доступ иранским паломникам во время грандиозных ритуалов, соблюдая протоколы здравоохранения, связанные с пандемией COVID-19.

Хусейн также сообщил, что иракское правительство изучает пути увеличения числа паломников Имама Хусейна при соблюдении медицинских протоколов, и отметил, что рассмотрит эту просьбу в ближайшее время.