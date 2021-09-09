Веллингтон, 9 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за сутки подтвердили 13 случаев локального заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

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Отмечается, что все заболевшие были выявлены в городе Окленде. Таким образом, общее число выявленных с начала вспышки заболевания инфицированных достигло в Новой Зеландии 868 человек. Причем подавляющее большинство зараженных выявили в Окленде, еще несколько десятков инфицированных приходятся на столицу страны Веллингтон.

Уточняется, что Окленде строгий режим карантина продлили еще на одну неделю. Впервые такие меры в городе приняли 17 августа, после выявления первого случая заражения штаммом «Дельта».

В настоящее время 31 пациент с коронавирусной инфекцией получает лечение в больницах страны. Из них пятеро находятся в отделениях реанимации.