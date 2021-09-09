Тегеран, 9 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. 8 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 112 430, причем 538 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 538 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 112 430», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 26 854 новых случая заражения против COVID-19, при этом 3713 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 453 651 пациент из общего числа 5 210 978 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что около 7 534 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 20 558 038 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.