Сеул, 9 сентября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2049 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

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По его данным, 2018 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. В начале текущей недели в республике фиксировали незначительное снижение заболеваемости, которое, по словам экспертов, связано с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни. Тем не менее уже 65 дней подряд в Республике Корея выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 267 470. Также за минувшие сутки в стране скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2343 человека.