Москва, 9 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил глубокие соболезнования родным и близким министра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью 8 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Ушёл из жизни выдающийся человек — министр МЧС России, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев. Знал его как талантливого руководителя, честного и доблестного офицера, истинного патриота, посвятившего жизнь служению Родине. Это большая потеря для всех нас. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — цитирует пресс-служба полпредства Юрия Трутнева.

Читайте также: Профессионал, человек чести и долга — глава Хабаровского края о Зиничеве

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего Евгения Зиничева.