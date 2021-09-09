Китайский чиновник призвал всех срочно уколоться
Пекин, 9 сентября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Данные исследований и факты на местах показали, что китайское и зарубежное применение вакцин эффективно в борьбе при профилактике COVID-19, заявил 7 сентября китайский чиновник, призвав людей сохранять уверенность в вакцинах и как можно скорее пройти вакцинацию, передает агентство Синьхуа.
Ссылаясь на данные исследований, Чжэн сообщил, что вакцинация дала четкие результаты в ограничении распространения вируса теми, кто заразился COVID-19, и была особенно эффективна в предотвращении тяжелых случаев и смертей, независимо от глобальных вспышек Дельта-штамма.
По словам Чжэна, к настоящему времени на материковой части Китая было введено более 2 млрд доз вакцин COVID-19, большинство из которых были инактивированными вакцинами.
Он сказал, что никакая вакцина, включая вакцину COVID-19, не может обеспечить 100% защиту от вирусных инфекций. Это нормально, что уровень нейтрализующих антител будет постепенно снижаться после вакцинации, но иммунная память, возникающая в результате вакцинации, будет существовать в течение длительного времени, сказал Чжэн.
Исторически сложилось так, что опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, такими как оспа и корь, показал, что вакцины являются эффективным оружием в борьбе с пандемией, добавил он.