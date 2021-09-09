Пекин, 9 сентября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Данные исследований и факты на местах показали, что китайское и зарубежное применение вакцин эффективно в борьбе при профилактике COVID-19, заявил 7 сентября китайский чиновник, призвав людей сохранять уверенность в вакцинах и как можно скорее пройти вакцинацию, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«Я настоятельно рекомендую людям (которые не были привиты) сделать прививку как можно скорее, чтобы снизить риски заражения и распространения вируса после заражения, особенно для значительного снижения рисков тяжелых случаев и летальных исходов», — сказал глава рабочей группы по разработке вакцин при совместном механизме профилактики и контроля COVID-19 при Госсовете КНР Чжэн Чжунвэй.

Ссылаясь на данные исследований, Чжэн сообщил, что вакцинация дала четкие результаты в ограничении распространения вируса теми, кто заразился COVID-19, и была особенно эффективна в предотвращении тяжелых случаев и смертей, независимо от глобальных вспышек Дельта-штамма.

По словам Чжэна, к настоящему времени на материковой части Китая было введено более 2 млрд доз вакцин COVID-19, большинство из которых были инактивированными вакцинами.

Он сказал, что никакая вакцина, включая вакцину COVID-19, не может обеспечить 100% защиту от вирусных инфекций. Это нормально, что уровень нейтрализующих антител будет постепенно снижаться после вакцинации, но иммунная память, возникающая в результате вакцинации, будет существовать в течение длительного времени, сказал Чжэн.

Исторически сложилось так, что опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, такими как оспа и корь, показал, что вакцины являются эффективным оружием в борьбе с пандемией, добавил он.