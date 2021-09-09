Москва, 9 сентября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил требование Министерства промышленности и торговли России о взыскании более 924 млн рублей с производителя бумаги из Карелии — компании «Карелия палп». Решение ещё может быть обжаловано истцом, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела появилась запись судьи Хайло — «в иске отказать полностью». Само решение для ознакомления пока недоступно. В деле речь шла «о взыскании 924 508 121 рубля 80 копеек». Третьими лицами в нём участвовали Федеральное казначейство и ОАО «Кондопога».

Напомним, это не единственный спор министерства с ООО «Карелия палп». В конце июня 2021 года ведомство Дениса Мантуроваобратилось к компании с иском на 2,4 млрд рублей. Претензии заслушают 19 октября. Сумма фигурирует как долг по возврату субсидии и процентов за пользование чужими денежными средствами.