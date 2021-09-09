Хабаровск, 9 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева.

Mchs.gov.ru Глава МЧС России Евгений Зиничев с губернатором Красноярского края Александром Уссом во время проверки хода строительства новой пожарной части в Норильске

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«Это потеря не только для его родных и друзей. Хабаровский край скорбит вместе со всеми жителями России, которым так преданно и верно служил Евгений Николаевич. Профессионал, человек чести и долга. Он навсегда останется в наших сердцах», — написал Дегтярев в своём телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил соболезнования в связи с гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений главы МЧС России Евгения Зиничева.