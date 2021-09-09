Иерусалим, 9 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Блокада Израилем Западного берега реки Иордан продлена до 11 сентября включительно в связи с побегом группы палестинских заключенных из израильской тюрьмы. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС и армия Израиля

Кроме того, в армии Израиля решили направить в район Западного берега дополнительные силы, включая несколько беспилотных летательных аппаратов, для поиска сбежавших, а также для предотвращения терактов в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября из израильской тюрьмы на севере страны сбежали шестеро палестинских заключенных, которые отбывали наказание за причастность к террористической деятельности.