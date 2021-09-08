Магадан, 9 сентября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семье погибшего на межведомственных учениях в Красноярском крае 8 сентября главы МЧС России Евгения Зиничева.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

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«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича Зиничева. Он погиб как настоящий спасатель, пытаясь помочь сорвавшемуся со скалы человеку. Память о героизме и самоотверженности навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», — цитирует Носова пресс-служба правительства Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений Евгения Зиничева.