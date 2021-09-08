Скопье, 8 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 8 сентября сообщили о том, что в ходе непрерывной кампании по вакцинации населения были привиты хотя бы одной дозой вакцины 54% населения старше 40 лет и треть населения в возрасте от 18 до 39 лет.

Скопье, Северная Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего произведено 1 326 584 инъекции вакцины от коронавируса, обе дозы вакцины получили 589 573 гражданина страны.

На вакцинацию могут явиться все граждане Северной Македонии без предварительной записи. Каждый день в стране умирает не менее 20 человек с диагнозом COVID-19.