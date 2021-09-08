Тирана, , 23:54 — REGNUM Президент Албании Илир Мета и спикер парламента Албании Грамоз Ручи 8 сентября поздравили Северную Македонию с 30-й годовщиной провозглашения независимости.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мета поздравил с праздником своего македонского коллегу Стево Пендаровски, подчеркнув, что дружба и сотрудничество между Албанией и Северной Македонией простирается во все сферы и поддерживает добрые отношения между двумя странами, служа интересам и будущему граждан.

Мета подчеркнул, что македонское меньшинство в Албании и албанцы в Северной Македонии — это мосты дружбы между двумя странами и неотчуждаемая ценность, которую следует хранить и поддерживать.

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