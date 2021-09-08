Нью-Дели, 8 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. На заседании министров в преддверии климатического саммита COP26, который состоится в Глазго в ноябре 2021 года, министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Бхупендер Ядав высказался в пользу права каждой страны устанавливать свои собственные временные рамки для достижения собственных климатических целей. Об этом пишет информационное агентство The Indian Express 8 сентября 2021 года.

Изменение климата

Министр высказался за предоставление странам «гибкости», чтобы они могли учесть местные обстоятельства при определении временных рамок. При этом Индия настаивает на пятилетних и десятилетних планах достижения климатических целей.

В соответствии с Парижским соглашением все страны-подписанты представили свои климатические обязательства, которые вступили в силу с 2020 года, но охватили различные периоды времени — от 5 до 15 лет. Переговоры о единых временных рамках, которые состоялись в Мадриде (СOP25 в 2019 году), стали неудачной попыткой сделать временные рамки этих обязательств едиными. Вопрос о единых временных рамках должен был быть решен ещё на 24-й Конференции Сторон (COP24 в 2018 году), но тогда страны-участницы не смогли прийти к консенсусу.

«Сегодня я выступил на заседании министров в преддверии СОР26 и заявил, что необходимо обеспечить такие условия переговоров по следующему шагу, касающемуся общих временных рамок, чтобы они основывались на мандатах и принципах РКИК ООН (Рамочной конвенции по изменению климата) и её Парижского соглашения. Индия во главе с премьер-министром Нарендрой Моди поддерживает договоренности, которые могут учитывать обстоятельства всех сторон, а не применять универсальный подход ко всем странам», — прокомментировал Бхупендер Ядав своё выступление во вторник, 7 сентября 2021 года.

Позиция Индии до сих пор заключалась в том, что странам, особенно развивающимся, необходимо предоставить возможность более гибко определять свои климатические цели с учетом потребностей своих развивающихся рынков, а также с учётом своей инфраструктуры. Индия уверена, что развитые страны несут ответственность за передачу средств и технологий развивающимся странам для достижения этих целей. Власти страны настаивают на проведении специального обзора достигнутых целей до 2023 года, придерживаясь мысли, что сначала должны быть достигнуты поставленные цели, а уже потом вестись речь об их повышении.

«Большинство развивающихся стран, включая Индию, представили определяемые на национальном уровне вклады в климатические обязательства на период 2021—2030 годов с десятилетним сроком. Индийский определяемый вклад считается амбициозным и совместимым с целями Парижского соглашения. Индия считает, что страны должны обладать гибкостью при выборе пятилетних или десятилетних временных рамок. Парижское соглашение предоставляет странам механизм обновления своих целей в соответствии с их национальными условиями в любой конкретный период», — сказал Бхупендер Ядав на заседании министров.

Он добавил, что вопрос общих временных рамок не является серьезным препятствием, если «будет принят принцип разграничения между развитыми и развивающимися странами и добровольный характер определяемого на национальном уровне вклада».