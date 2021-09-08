Глазго, Великобритания, 8 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Президент климатического саммита COP26, который запланирован на ноябрь 2021 года, Алок Шарма заявил, что подготовка к саммиту ООН по климату «должна продолжаться», несмотря на угрозы распространения заболеваний, вызванных COVID-19 и неравный доступ к вакцинам всех предполагаемых её участников. Об этом сообщает CNN 8 сентября 2021 года.

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Шарма уверен в том, что мероприятие в Глазго «должно пройти в очной форме», несмотря на то, что 1500 общественных движений призвали отложить переговоры.

Например, неправительственная организация Climate Action Network (CAN), имеющая филиалы в более чем 130 странах, утверждает, что невозможность обеспечить вакцинами миллионы людей в бедных странах, а также высокая стоимость проезда и проживания для участников саммита, не делают COP26 «безопасным, инклюзивным и справедливым».

«Мы обеспокоены тем, что те страны, которые наиболее сильно пострадали от климатического кризиса, и государства, страдающие от отсутствия поддержки со стороны богатых стран в предоставлении вакцин, останутся в стороне от переговоров на COP26, — заявил исполнительный директор Climate Action Network Тасним Эссоп. — В переговорах ООН по климату всегда существовал врожденный дисбаланс сил, и теперь это усугубляется кризисом в области здравоохранения. Учитывая сроки проведения COP26, трудно предположить, что участие Глобального Юга в них может быть справедливым и безопасным, и поэтому саммит следует отложить».

CAN также выразила обеспокоенность по поводу исключения делегатов, журналистов и групп гражданского общества из стран, внесенных в так называемый красный список Великобритании по коронавирусу. Некоторые страны из красного списка являются одними из наиболее уязвимых к изменению климата, например, Мальдивы и Бангладеш.

Алок Шарма ответил на своей странице в TwItter на высказанные опасения и претензии со стороны общественных организаций и рассказал о шагах правительства Великобритании по обеспечению делегатов из красного списка вакцинами.

«Изменение климата идет без перерывов, поэтому COP26 должен быть проведен в очном формате в ноябре. Великобритания профинансирует карантинные отели для аккредитованных делегатов из стран красного списка. Это будет сделано в дополнение к нашему предоставлению вакцин для обеспечения условий инклюзивности, доступности и безопасности саммита», — написал он.