Улан-Удэ, 23 июня, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Бурятии поддержало законопроект о включении в список национальных видов спорта разбивание хребтовой кости — Сээр хухалха (Һээр шаалган). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, это даст возможность в будущем включить его во Всероссийский реестр видов спорта.

«Финансирование по этому виду спорта будет осуществляться в рамках единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий», — отметил проект министр спорта региона Вячеслав Дамдинцурунов.

В случае одобрения проекта региональным парламентом, «костоломам» будут давать спортивные разряды и звания, а также категории судей.

Добавим, что разбивание хребтовой кости является одним из наиболее популярных спортивных состязаний в Бурятии. Он входит в программу самых крупных культурно-спортивных и религиозных праздников республики.

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