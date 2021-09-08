Москва, 8 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Для предотвращения взрывов газа в жилых домах необходимо оснастить дома системами оповещения и замена устаревших газовых плит на современные, с автоматической системой отключения газа, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газовые конфорки

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

«Предлагаю оснастить дома системами, которые фиксируют превышение концентрации газа в квартире, автоматически перекрывают поступление газа и оповещают об этом аварийно-диспетчерскую службу для оперативного реагирования на возникшую ситуацию», — отметила Хованская в Facebook.

Она напомнила, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, но не нашел поддержки правительства РФ.

Кроме того, по мнению парламентария, необходима замена устаревших газовых плит на современные, с автоматической системой отключения газа.

«Для семей, получающих субсидию по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, такая замена должна производиться за счет бюджета. Обращение в правительство РФ мною направлено», — указала Хованская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Ногинске 8 сентября утром в квартире на третьем этаже. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Количество пострадавших выросло до 15, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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