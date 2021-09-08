Тирана, 8 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования 6732 пациентов выявили 1079 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 804 пациента. Об этом сообщило 6 сентября министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Албания, Саранда

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По данным министерства, всего в Албании выявили 153 318 случаев заражения коронавирусом, 138 391 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2528 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них девять — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 399, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 152 пациента, из них 18 — в тяжелом положении. В Косово лечение в госпитале проходит в 10 раз большее число пациентов с диагнозом COVID-19.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании тем не менее выглядит достаточно благополучно.