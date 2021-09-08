Бухарест, , 19:12 — REGNUM Министр иностранных дел Никос Дендиас был сердечно принят своим румынским коллегой Богданом Ауреску во время его первого визита в Румынию 8 сентября, говорится в сообщении греческого министерства иностранных дел, опубликованном в Twitter.

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Ведомство отмечает, что атмосфера встречи подтвердила отличный уровень отношений между двумя странами.

Переговоры были сосредоточены на углублении прекрасных двусторонних связей, обмене мнениями о событиях в Средиземноморье и Черном море, а также европейской перспективе Западных Балкан.