Тунис, 8 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. 100 000 доз вакцины против коронавируса были доставлены в Тунис из Греции 7 сентября одновременно с визитом в эту страну главы греческого МИД Никоса Дендиаса, передает AMNA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Дендиас провел встречу с министром иностранных дел Отманом Джеранди и министром здравоохранения Али Мрабетом.

«Мне очень приятно быть сегодня в Тунисе, тем более что я привез с собой 100 000 вакцин, которые, я надеюсь, помогут вашему правительству и вашей стране справиться с проблемой COVID-19», — сказал греческий дипломат тунисским министрам. Он пояснил, что либо все будут в безопасности, либо никто. «Это усилие, которое касается всего человечества, а не только отдельных наций. Пандемия ковида не имеет границ», — заявил Дендиас. Он добавил, что Греция здесь для того, чтобы предложить Тунису как можно большую помощь. Это уже второй визит министра Дендиаса в город Тунис в этом году.