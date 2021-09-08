Москва, 8 сентября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Законным признал Таганский суд Москвы штраф в размере 19 млн руб., назначенный ранее компании Twitter Inc., сообщает 8 сентября РАПСИ.

Freesmi.by Суд

По словам пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук, постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы на заседании сегодня, 8 сентября, оставлен в силе.

Twitter Inc. оштрафован за отказ удалить запрещённый к распространению в России контент. Эти действия социальной сети подпадают под часть 2 статьи 13.41 КоАП.