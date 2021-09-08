Москва, , 17:57 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Евгений Зиничев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Лавров «Произошла трагедия. Ушёл из жизни Евгений Николаевич Зиничев, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Глава МИД РФ отметил, что когда на учениях в Сибири один из участников сорвался со скалы, Зиничев, «не раздумывая, бросился ему на помощь».

Лавров «Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель».

Глава внешнеполитического ведомства России рассказал, что близко дружил с Зиничевым, у министров «было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».

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Лавров «Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС. Светлая память о Евгении Николаевиче Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах».

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