Москва, 8 сентября 2021, 17:57 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября.
Глава МИД РФ отметил, что когда на учениях в Сибири один из участников сорвался со скалы, Зиничев, «не раздумывая, бросился ему на помощь».
Глава внешнеполитического ведомства России рассказал, что близко дружил с Зиничевым, у министров «было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».
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