Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге заложили камень на месте будущего памятника животным блокадного Ленинграда, который будет установлен в мае 2022 года. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Камень на месте будущего памятника животным блокадного Ленинграда

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Так хотят увековечить память о животных, которые использовались для обороны и жизнедеятельности города. Например, лошадей санного обоза, который первым прошел по ледовой «Дороге жизни». К помощи лошадей здесь прибегали каждый раз, когда передвижение на автомобилях становилось невозможно. Дорогу через Ладожское озеро в годы блокады обслуживали 960 лошадей.

Кроме того, бороться с грызунами, спасая скудные запасы продовольствия, в блокадном городе помогали кошки. За годы блокады численность кошек в городе по понятным причинам настолько сократилась, что по окончании войны их специально завозили в Ленинград из Ярославля, Сибири и других регионов страны.

Собаки санитарной службы, руководимые 20 инструкторами, спасали солдат на фронте. Только в ходе операции по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года собачьи упряжки вывезли с поля боя более 1,8 тыс. раненых. Собаки-сапёры, иногда ценой своей жизни, помогли обнаружить и обезвредить 250 тысяч неразорвавшихся мин и снарядов

«Памятник будет установлен в мае 2022 года на территории городского мемориального комплекса по захоронению животных в Красногвардейском районе», — рассказали в Смольном.