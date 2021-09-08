Улан-Батор, 8 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Монгольские власти хотят нарастить экспорт в Китай. Об этом было заявлено 7 сентября на он-лайн встрече председателей межправительственной комиссии по сотрудничеству торговли, экономики, науки и техники Монголии и КНР вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана и министра торговли КНР Вана Вэньтао.

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В ходе встречи стороны отметили, что товарооборот между странами по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос и заявили о намерении в будущем достичь товарооборота в 10 млрд долларов. Для этого стороны договорились улучшить профилактические меры и увеличить объемы перевозок товаров.

Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан представил меры, направленные на улучшение эпидемиологической ситуации на территориях пограничных пунктов и предложил увеличить количество автомобилей, перевозящих уголь через пункты Гашуунсухайт, Ганцмоди, Шивээхурэн, Сэхээ, договориться о порядке контейнерных перевозок и начать контейнерные перевозки угля.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне роста спроса на уголь в Китае власти Монголии стремятся увеличить экспорт топлива, который является одним из главных источников дохода. В связи с этим власти, желая обеспечить непрерывную деятельность АО «Эрдэнэс Тавантолгой» в условиях пандемии, в августе 2021 года включили месторождение «Таван толгой» в список особо важных объектов и взяли под охрану внутренних войск. На «Эрдэнэс Тавантолгой» приходится 7% ВВП Монголии, 8% налоговых поступлений в бюджет и 41% экспорта угля.