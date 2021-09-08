Вашингтон, 8 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октября, сообщает 8 сентября Bloomberg.

Gazprom.ru Газ

Как сообщили источники агентства, таковы планы Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, оператор СП-2 Nord Stream 2 AG два дня назад, 6 сентября, распространил информацию о завершении сварки последней трубы газопровода.

В эксплуатацию трубопровод, отметила компания-оператор, будет запущен до конца нынешнего года.