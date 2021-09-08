Москва, 8 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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По словам Бастрыкина, жизнь Евгения Зиничева оборвалась трагически.

«Настоящий офицер России, до последнего преданный своему долгу. Его жизнь была неразрывно связана со служением Отечеству, которому он отдавал все силы и знания», — подчеркнул Бастрыкин.

Он отметил, что Зиничев был мужественным, целеустремленным человеком и истинным профессионалом, сделавшим многое для страны и общества: «Его стремление быть полезным Родине проявилось и на ответственном посту главы МЧС России».

Глава МЧС «стремился к совершенствованию возглавляемой структуры», добавил Бастрыкин. Важной целью его работы было «обеспечение безопасности граждан нашей страны».

»Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича», — подытожил Александр Бастрыкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года в Норильске. Он прилетел в Красноярский край, чтобы принять участие в масштабных учениях МЧС.

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