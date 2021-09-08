Курск, 8 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования коллегам и родным главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает ИА REGNUM 8 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

Глава ведомства погиб при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека.

«До последней минуты Евгений Николаевич оставался верен профессиональному долгу — спасать людей. Не задумываясь, рискнуть своей жизнью, чтобы прийти на помощь ближнему, способен только человек мужественный, с большим отзывчивым сердцем. Это заслуживает особого уважения. Больно и горько, что такие люди покидают нас. От имени администрации Курской области и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и коллегам Евгения Николаевича Зиничева», — отметил глава региона.