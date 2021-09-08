Москва, 8 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Соболезнования Наталье Зиничевой и Денису Зиничеву выразил президент России Владимир Путин в телеграмме в связи с гибелью 8 сентября на учениях Евгения Зиничева, главы МЧС РФ.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Евгений Зиничев
«Уважаемые Наталья Николаевна и Денис Евгеньевич, потрясён трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час».
Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что страна потеряла «настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества».

«Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».
Владимир Путин

Президент добавил, что Зиничев посвятил себя служению людям, служению Родине. Он без колебаний пошёл на риск, чтобы спасти человеческую жизнь. Зиничев погиб, «до конца исполняя свой долг».