Москва, 8 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Соболезнования Наталье Зиничевой и Денису Зиничеву выразил президент России Владимир Путин в телеграмме в связи с гибелью 8 сентября на учениях Евгения Зиничева, главы МЧС РФ.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Евгений Зиничев

Владимир Путин «Уважаемые Наталья Николаевна и Денис Евгеньевич, потрясён трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час».

Глава государства подчеркнул, что страна потеряла «настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества».

Владимир Путин «Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».

Президент добавил, что Зиничев посвятил себя служению людям, служению Родине. Он без колебаний пошёл на риск, чтобы спасти человеческую жизнь. Зиничев погиб, «до конца исполняя свой долг».