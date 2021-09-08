Приштина, Сербия, 8 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 8 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 24 носителя коронавируса.

Diego Delso Призрен, Косово

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По официальным данным, в результате исследования 13 084 образцов в крае 8 сентября было выявлено 1029 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 3266 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили 154 018 случаев заражения, 126 409 пациентов уже здоровы, 2710 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 24 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 22 223.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 329 246 человек, всего произведено 955 811 инъекций вакцины.