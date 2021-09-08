Москва, 8 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Евгений Зиничев, глава МЧС, погибший сегодня, 8 сентября, на учениях в городе Норильске (Красноярский край), был настоящим спасателем. Он погиб как настоящий спасатель, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, выражая свои соболезнования коллегам, родным и близким.

Отдел информационного и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Глава Карелии Артур Парфенчиков и министр МЧС РФ Евгений Зиничев

Шойгу «Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни».

Глава Министерства обороны добавил, что Евгения Николаевича всегда будут помнить таким, каким он был «многие годы служения нашей стране, служения Отечеству».