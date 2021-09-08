Кабул, 8 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Спорт не является необходимым для женщин, поэтому те его виды, где видны лица и тела, запрещается в Афганистане, заявил 8 сентября заместитель главы комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по культуре Ахмадулла Васик в интервью SBS News.

Сергей Строителев ИА REGNUM Крикет в свободное время

Говоря о такой игре как крикет, Васик сказал, что игра вовсе необязательна для афганских женщин. Он пояснил, что во время этой игры «их лица и тела не будут закрыты».

Васик «Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру массмедиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть».

Заявив, что ислам «не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры», ответственный за культуры в Афганистане добавил, что мусульманским женщинам можно «выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью».