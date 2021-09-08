Воронеж, 8 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой железной дороги» постройки начала XX века будет отреставрирован, сообщили 8 сентября в управлении по охране объектов культурного наследия.

Управление по охране культурного наследия Воронежской области Эскизный проект реставрации

Управление выдало разрешение на проведение работ по сохранению здания, расположенного на улице Богдана Хмельницкого, 15. Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, подрядчиком стало воронежское ООО «ВиС», имеющее лицензию Министерства культуры Российской Федерации.

Запланирована реставрация фасадов, ремонт кровли, а также инженерных систем теплоснабжения и электроснабжения. Срок завершения проектных работ обозначен до октября 2022 года.

Точная дата постройки этого здания, а также автор проекта и заказчик этого здания неизвестны. Облик главного (западного) фасада является образцом эклектики начала XX века. Дом был построен в 1910-х годах (после 1912 года) как жилой дом для руководителей и инженерно-технического состава Отрожских вагоноремонтных мастерских. В годы войны город находился в зоне боевых действий, однако здание разрушено не было, сохранились подлинные перекрытия и крыша. В настоящее время это многоквартирный жилой дом. С 1994 года находится под государственной охраной.