Минск, 8 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Александр Лукашенко решил внести в нижнюю палату Национального собрания законопроект «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Белоруссии. Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут «заморожены», — сказано в официальном комментарии.

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Напомним, в июне ЕС ввёл очередной пакет экономических и политических санкций в отношении белорусских госпредприятий, чиновников и силовиков, обвиняемых в фальсификации президентских выборов 2020 года и жестоком подавлении протестных выступлений, а также других актах государственного терроризма. В ответ МИД Белоруссии заявил о приостановке участия в программе ЕС «Восточное партнёрство» и начал реализацию процедуры приостановки действия соглашения с Евросоюзом о реадмиссии.

Ранее, 1 июля 2020 года вступили в силу соглашения Белоруссии и ЕС об упрощении визового режима и о реадмиссии. Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение до €35 стоимости визового сбора за получение краткосрочных виз для въезда на территорию ЕС для белорусских граждан, а для некоторых категорий путешественников сбор отменяется. Соглашение о реадмиссии предусматривает обратный прием Белоруссией и ЕС на свою территорию сограждан, граждан третьих государств, а также лиц без гражданства, которые не соответствуют критериям легальности либо перестали соответствовать таковым критериям на территориях Белоруссии и Евросоюза.

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