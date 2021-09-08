Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Петербургский ученый, кандидат биологических наук Алексей Куприянов при поддержке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге запустил портал COVID-19.SPb.monitoring, на котором публикует независимую аналитику о COVID-19.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Как сообщает 8 сентября издание «Фонтанка», Куприянов решил свести воедино все доступные данные по динамике эпидемического процесса в Петербурге и наладить их регулярную архивацию. Это привело его к неожиданным выводам, которые не согласуются с официальными сведениями о развитии эпидемии.

«Данные оперативного учета по Петербургу, сообщаемые на портале «Стопкоронавирус.рф» и широко тиражируемые в СМИ, очевидно были полностью фальсифицированы с конца мая 2020-го по середину августа 2021 года», — утверждает Куприянов на основании анализа других источников.

По его мнению, анализ по эпидномерам, присваиваемым заболевшим, свидетельствуют о том, что общее число зарегистрированных случаев COVID-19 превосходит официально сообщенное число случаев более чем в два раза. Поэтому основная задача автора портала — сбор и независимый аудит данных, полученных из открытых источников и от инсайдеров, владеющих достоверной информацией.

«К официальной статистике по заболеваемости доверия нет, и неоднократно возникали ситуации, когда казалось, что цифры берутся с потолка. А если люди видят, что власти их обманывают, то и к разумным рекомендациям относятся с недоверием, например к вакцинации, — пояснил аналитик. — Чтобы делать правильные выводы, нужны достоверные цифры, а математические методы исследования дают возможность делать обоснованные выводы даже при ограниченной исходной базе».

Заметим, что альтернативный портал с данными о COVID-19 в Петербурге создан при поддержке аппарата уполномоченного по правам человека в Северной столице Александра Шишлова.